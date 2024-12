Mida see tähendab nüüd ja lähiajal? Esiteks, Venemaa ja Iraan on sunnitud Süüriast lahkuma. Diktaator al-Assad on nähtavasti riigist põgenenud. Kuhu? Pole esialgu tähtis. Süüria on peagi langemas täielikult nii-nimetatud mässuliste (islamistide) erinevate grupeeringute kätte, kes on vabastanud koletislikest vanglatest poliitvangid, lubanud rahu ja õiglust, kuid mine tea...