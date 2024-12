Paet: Süüria sündmused nõrgestasid Vene positsioone kogu Lähis-Idas

«Al-Assadi võim Süürias on kukkunud ning selle Lähis-Ida olulise riigi tuleviku kujunemiseks on mitmeid võimalusi – normaalse riigi ülesehitamisest pika ja verise kodusõja jätkumiseni,» kirjutab Paet sotsiaalmeedias. «Oluline sõnum on praegu see, et Venemaal ja Iraanil ei jätkunud enam jõudu ning selle kaudu ka tahet Assadi režiimi suurte jõududega toetada. See tähendab ilmselt Vene positsioonide olulist nõrgenemist Süürias ja selle kaudu kogu Lähis-Idas.»