RAINER SAKS Sõjalise suurjõu kuvand Venemaast on kokku kukkumas

Assadi valitsus ei suutnud korraldada pealinna Damaskuse kaitset ja lagunes täielikult laiali. On veel teoreetiline võimalus, et mingi vastupanu toimub Vahemere rannikul Latakia provintsis, kuid see ei saa enam olla tõsine ja organiseeritud. Opositsiooni rühmitused eelistavad vältida suuri lahingud ning hõivata kõik alad kiiresti kokkulepete abil.