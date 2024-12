Kaldun arvama, et on igati kasulik olla kursis teadlaste viimaste avastustega, sest inimene on juba kord uudishimulik ja tahab teada, mis terendab horisondil. Ja mis seal salata – erilist huvi pakuvad saladused, mis jäävad horisondi taha. Tõsi, see, mis horisondil terendab, on juba teada – seal virvendavad ja undavad tuuleveskitest koosnevad müürid. Ja kui te arvate, et tuulikud jäävad vaid Tallinna teletorni kõrgusteks, siis te eksite. Ei jäänud ju Empire State Building maailma kõrgeimaks hooneks, vaid nüüd ehitatakse Jaapanisse juba 1,7 kilomeetri kõrgust Sky Mile Towerit. Asi siis tuuleveski torn kilomeetri kõrguseks ehitada.

Nüüd aga piilume horisondi taha. Hoiatan ette, et see võib olla häiriv ja nõrganärvilised võiksid siinkohal lugemise lõpetada. Niisiis uute teadmiste valguses on patuoinas, õigemini patulehm leitud! Maakera peatse hävingu süü ei lasu mitte inimestel oma liigse ahnusega, vaid süüdi on lehmad liiga agara mäletsemisega, eritades maakera elu hävitavat metaani. Nimelt uute meetodite ja täppisriistadega tehtud uuringust selgus tõsiasi, et mäletsemisel eraldub metaani rohkem kui lehma tagaotsast. Seega lehm on kahekordselt ohtlik – mõlemast otsast tuleb metaani, mis on maakera soojenemisele hoopiski kahjulikum kui CO2.