CLYDE KULL Trumpi visiit Prantsusmaale toimub kriitilisel hetkel

Käesoleva nädala algul sai teatavaks, et Donald Trump osaleb 7. ja 8. detsembril Pariisi Jumalaema kiriku, Notre-Dame’i katedraali taasavamise tseremoonial koos ligi 50 riigi- ja valitsusjuhiga. Tegu on Trumpi esimese välisreisiga kuu aega pärast tagasivalimist ja kuus nädalat enne ametisse astumist, ajal, mil kogu maailm murrab pead uue administratsiooni koosseisu ja välispoliitiliste kavatsuste tagamaade üle.

Visiidil on sügav ajalooline, sümboolne ja poliitiline tähendus. See mitte ainult ei rõhuta Ameerika Ühendriikide ja Prantsusmaa vahelisi kestvaid kultuurisidemeid, vaid on ka lakmuspaberiks Trumpi teise perioodi diplomaatia meetoditele. Osalemine sellisel tähelepanuväärsel sündmusel on märgiks valmisolekust taas suhelda Euroopa liitlastega, et maandada uuel ametiajal võimalikke kerkivaid Atlandi-üleseid pingeid.