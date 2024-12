TIIT RIISMAA Eesti keelt purssiv muulane on hea muulane, aga vaikiv muulane on veel parem muulane

Pärast teist ilmasõda elas Torontos oma kümme tuhat eestlast. Neist said Kanada kodanikud. Inglise keele õppisid nad ära vabatahtlikult, kuid nende identiteet püsis muutumatuna väga kaua. Aga kui Eesti ja Kanada vahel oleks puhkenud hüpoteetiline sõda, siis kelle poolel nad oleksid kaasa löönud? On teada, et pärast Pearl Harbouri pommitamist Jaapani päritolu emigrandid allutati Ameerikas erimenetlusele. Koonduslaagrid need polnud, kuid Jaapanist pärit inimeste vabadusi ja õigusi piirati.