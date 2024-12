KRISTJAN JÄRVAN Teine pensionisammas on finantsvabaduse virvatule nuumamine

Kaja Kallase teises valitsuses tuli Reformierakond välja sooviga muuta II pensionisammast nii, et sinna saaks saata kodanike palgarahast kahe protsendi asemel ka neli või kuus protsenti. Juba toona tundus see mulle kahtlane. Miks peaks keegi seda tahtma? III pensionisammas on ju olemas ja makseid saab sinna alati suurendada?