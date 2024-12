ULLA PREEDEN Kas ja kui palju peab tasuta kõrgharidus ühiskonnale kasu tooma?

Pikki aastaid on Eestis tasuta kõrgharidust hinnatud peamiselt seetõttu, et see on tasuta. Väärtuslikuks on peetud asjaolu, et igaühel on võimalik tasuta kõrgharidust omandada ning edu mõõdikuks on seejuures nominaalajaga lõpetanute arv. Seejuures on tähelepanuta jäänud hariduse sisuline pool ehk küsimus, millist haridust riik rahastab ning millist kasu toob see investeering ühiskonnale ja majandusele. Niisamuti, kas meil tegelikkuses ikka on piisav ligipääs kõrgharidusele ning kas tänane mudel, arvestades akadeemilise ja rakenduskõrghariduse osakaalusid 80 vs. 20 protsenti, on üleüldse otstarbekas ja jätkusuutlik?