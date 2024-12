NÄDALA VASTAJA Ave Grenberg: Peale pudru oli mulkidel UNESCO kultuuripärandi kandidaate veelgi

Minu elus on kätte jõudnud aeg, kus saan ise otsustada, millega tahan tegeleda. Praegu olen keskendunud kogukonnatööle, mis mulle väga südamelähedane on. Üks minu eestvedamisel ellu viidud projekt on soome-ugri kultuuripealinna tiitli toomine Abja-Paluojale, sellest algatusest sündis ka hõimukohvikute päeva traditsioon, mida vean siiani. Samuti on mulle väga oluline Mulgi pudru teekond Mulgimaal, mille raames on ka palju ideid. Lisaks olen Mulkide Seltsi liige ja panustan ka sealsetesse tegemistesse.