JUHTKIRI Põrandaalune sotsiaalmeedia?

Novembri lõpus keelustas Austraalia sotsiaalmeedia kasutamise alla 16-aastastele noortele ja lastele. Loomulikult tekitas see arutelu üle maailma, sh Eestis, kas säärast meedet tuleks rakendada mujalgi. On ju laste ja noorte sotsiaalmeedia kasutamine globaalne nähtus.

Postimees on kirjutanud loo sotsiaalmeedia keelustamise teemal, olles vestelnud mitme eksperdiga. Nendest vestlustest jääb kõlama mõte, et põhjuslikult ei ole kuidagi tõestatud, nagu tekitaks just sotsiaalmeedia noortes stressi ja ärevushäireid. Samuti ei poolda eksperdid lauskeelamist. Ka Austraaliast on juba kuulda, et sotsiaalmeedia keelustamise seadus teenib poliitiliste punktide saamise eesmärke, ning pole ka selgust, kuidas seda seadust kavatsetakse jõustada.