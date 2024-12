NÄDALA NÄGU Mitu siseministri autoakna pressikonverentsi veel tulemas on?

Veebruaris teatas kapo, et sabotaažiakt toimus Venemaa eriteenistuse tellimusel, kevadel kuulsime selle veidi naeruväärse mastaabiga hübriidsõjaoperatsiooni kohaliku ninamehe Allan Hantsomi karistamisest. Nüüd lisandusid mõned uued ja üsna väikesed detailid – info teiste kaasatud isikute profiili kohta ja asjaolu, et Hantsom peeti kinni päev enne autoakna lõhkumist.

Igasugu Venemaa sigadused väärivadki pildis hoidmist ja infosõja plaanis teeb riik õigesti, kui ühe pressikonverentsi asemel mitu korraldab. Kaitsepolitseiamet on juba mitu aastat kasutanud varase sekkumise ja rikkumiste ülevõimendamise taktikat ja see on tark taktika, heidutab järgmisi ullikesi, kes milleski sarnases osaleda soovivad.