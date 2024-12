Urmas Varblane Trumpi väliskaubanduspoliitika ei ole kõikvõimas

Ameerika Ühendriikide järgmiseks presidendiks valituks osutumise järel pidas Donald Trump kõne, milles ütles, et armastab väga sõna tollimaks. Sellele järgnesid ridamisi ähvardused tõsta tollimaksumäärasid erinevate riikide vastu ulmelistesse kõrgustesse. Näiteks lubas ta kõikidele Hiinast imporditavatele kaupadele kehtestada koguni 60-protsendilise tollimaksumäära. Alles eelmisel nädalal tuli uus ähvardus – Kanadale ja Mehhikole 15-protsendiline tollimaks. Loomulikult on selline praalimine tekitanud väga palju muret maailmamajanduses osalejatele. Kuid ühtlasi muutub kogu see protsess üha ebarealistlikumaks ja hakkab eitama majandusteaduslikke põhitõdesid.

President Trump ei ela 1930. aastate maailmamajanduses, kus põhiline mudel oli selline, et kaup tehti valmis ühes riigis ja siis eksporditi see mujale. Tänapäeva maailmamajanduse keskpunktis on globaalsed väärtusahelad, mille raames valmivad lõpptooted nii, et vahepeal liiguvad pooltooted mitmeid kordi üle riigipiiride. Sellise riikide vastastikuse seotuse mudeli puhul on importi palju raskem tollimaksudega piirata, sest see lööb kohe ka ettevõtteid selles riigis, kus tootmissisendid kallinevad. Juba eelmisest Trumpi valitsemisajast on tuua hulganisti näiteid, kus just nii juhtus. Näiteks kehtestati 2018. aasta 1. märtsil 25-protsendiline tollimaksumäär USAsse imporditavale terasele. Selle tagajärjel USA siseturul terase hind tõusis ja USA autotootjad pidid hakkama autosid ehitama palju kallimast terasest. Nad kaotasid seeläbi kümneid miljardeid, mis ületasid kõvasti terasetootjate poolt saadud kasu.