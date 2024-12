Erilist tähelepanu ei vääri Ukraina ja NATO teema, mis lihtsalt kordab senist retoorikat. Sanktsioonide puhul üritab kasutada Lavrov väljendit, et kuigi Venemaal on neid, kes soovivad sanktsioonide kaotamise teha rahutingimuste osaks, on Venemaa näidanud, et suudab nendega toime tulla. Väliselt jätab Venemaa välisminister mulje, et sanktsioonidega ei ole võimalik Venemaalt järeleandmisi välja kaubelda, millega välisminister lihtsalt soovib vähendada survet Venemaale sellel teemal. Samas võib aru saada, et tegelikkuses on sanktsioonid Venemaa jaoks muutunud järjest rohkem ahistavaks.