Kes mõtles välja värvilised revolutsioonid? Meie laulvat revolutsiooni pole kunagi peetud värviliseks, ehkki see oli sinimustvalge. Gruusia rooside revolutsiooni, mis kukutas 2003. aastal president Eduard Ševardnadze ja avas tee reformidele, on peetud klassikaliseks värviliseks revolutsiooniks, aga peamiselt on seda määratlust kasutatud tagantjärele.