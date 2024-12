JUHTKIRI Hea uudis laenajatele

Lihtsalt öeldes on euribor määr, millega pangad on valmis üksteisele eurodes raha laenama. Selle kujunemist mõjutab majanduse olukord, inflatsioon, nõudmine ja pakkumine. Kui euribor langeb ja laenamine läheb soodsamaks, siis majandus kahtlemata elavneb. Tehakse rohkem kinnisvaratehinguid, ettevõtted saavad soodsamalt raha ning neile, kes juba laenu võtnud, jääb selle tagasimaksetest rohkem raha kätte. Need on positiivsed ja Eesti majandust ergutavad tegurid.