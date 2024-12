PRIIT TAMMERAID Baltikumi energiasüsteem peab astuma neli sammu, et pääseda halvimast

Päike, tuul ja vesi – need me sõbrad kolmekesi! Viimastel aastatel on taastuvenergia – päike ja tuul – saanud kliimakriisi universaalse lahenduse sümboliks. Sellel narratiivil on aga varjukülg, kirjutab 20-aastase elektrienergia infrastruktuuri loomise kogemusega elektrik Priit Tammeraid.