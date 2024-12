On kahetsusväärne, et Urmas Reinsalu on poliitiliste punktide noppimise nimel asunud ründama Eesti kaitsevaldkonda.

Räägime asjadest nii, nagu need on – kaitsekulutusi ei kärbita, vastupidi, need kasvavad. On üheselt selge, et peame investeerima oma kaitsevõimesse nii palju kui vaja, et vaenlasel ei tuleks pähegi meid rünnata.