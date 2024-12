Hannele Valkeeniemi Ingerisoomlaste ainus «patt» oli geograafia

Soome Vabariigi aastapäeval on sobilik meenutada, et soomlased ei ela ainult Soomes ning soomlusel on mitmeid vorme. Neist ingerisoomlus ja ingerisoomlaste sihikindel hävitamine on osa Eesti ja Soome ajaloost, mida võiks paremini tunda mõlemal pool Soome lahte, kirjutab Soome Instituudi juhataja Hannele Valkeeniemi.