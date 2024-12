URMAS SALO Meie võhiklikkus lubab Venemaal Ukraina rakettidega oma terrorit õigustada

Kummastav on kuulda või lugeda lugusid Ukraina kaugmaa- või pikamaarakettidest, sest selliseid rakette Ukrainal praegu pole. Nii USA raketiheitjast HIMARS välja lastav 300 km tegevuskaugusega taktikaline rakett ATACMS kui ka lennuki alt startiv 250 km tegevuskaugusega tiibrakett Storm Shadow on lähimaaraketid, mis on määratud taktikaliste ülesannete täitmiseks. Ehkki rakette võib üldiselt nimetada kaugmaarelvadeks, on olemas siiski kindel klassifikatsioon laskekauguse järgi, mille iga huviline võib leida Vikipeediast.