Ukraina delegatsioon eesotsas presidendi administratsiooni juhi Andri Jermakiga kohtus USAs president Trumpi moodustuva meeskonnaga. Ei ole keeruline arvata, et kohtumise eesmärk on ametisse asuva uue presidendiga Ukraina plaanide konsulteerimine. Kohtumise kohta ei ole olulisi detaile ilmunud, mida võib pidada positiivseks. Näib, et selget plaani president Trumpil Ukraina teemal valmis ei ole ning on küsitav, kas enne uue presidendi ametisse asumist midagi lõplikku üldse valmis saabki.