JUHTKIRI Kas meie teadus on vaba?

Postimees juhib endise presidendi tähelepanu sellele, et käia tuleb nii sõnade kui tegude järgi. Esitame siinkohal küsimuse: kas võime sajaprotsendilise kindlusega väita, et meie teadlaskonnas valitseb kliimamuutuste suhtes teaduspõhine konsensus? Sõna on vaba ja ka teadus on vaba, see tähendab, et vähemalt teoreetiliselt võiksid teadlased uurida seda, mida nad õigeks peavad, ja nii, nagu nad õigeks peavad. Muidugi peavad teadlaste kasutatavad meetodid olema arusaadavad ja katsed korratavad, et hüpoteese kinnitada või ümber lükata.