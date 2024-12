URMAS REINSALU Valitsuskulude kärbe tuleb laskemoona arvelt

Eesti inimesed ja ettevõtlus saab kokku järgmisel aastal täiendava maksukoorma miljardi euro ulatuses. Lisaks tõusevad maksutõusude tulemusel hinnad. Valitsus väidab, et ka valitsus ise järgmisel aastal hoiab kokku valitsemiskuludelt üle saja miljoni ning maksutõuse on järgmisel aastal vaja seoses uute kaitsekuludega, sh moonale. Järgmise aasta eelarve näitab, et mõlemad väited on valed.