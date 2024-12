Väga tore. Ainult et miks on taas jäädud pidama poolele teele? Sama lugu nagu abieluvõrdsusega – kahel mehel lubatakse abielluda, aga kolmel ei lubata. Ebaloogiline. Nüüd siis seadus, et mootoriga saan tuleb kindlustada, aga ilma mootorita saani ei tule. Sama ebaloogiline. Justkui sõltuks sõiduki ohtlikkus liikluses üksnes mootorist – aga ei sõltu ju. Elektritõukeratas tuleb kindlustada, aga tavaline jalgratas ei tule – miks ometi? Raha vedeleb maas ja keegi ei korja üles. Riigijuhid, kus on teie silmad? Tehke jalgratastele liikluskindlustus kohustuslikuks ja hakake usinalt trahvima. Mõne kuuga on riigieelarve puudujääk kaetud ja jääb ülegi.