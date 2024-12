Vene-Ukraina sõda paistab laienevat. Lisaks 10 000 – 12 000 Põhja-Korea sõdurile, kes on väidetavalt valmis Ukraina vastu lahingusse minema, räägitakse nüüd sellest, et Moskva on värvanud sadu jeemenlasi, lubades neile heldet tasu ja kodakondsust. Samal ajal kaalub Lõuna-Korea luureohvitseride või eriüksuste saatmist, et Pyongyangi mehi jälgida ja võib-olla aidata üle kuulata võimalikke vange või ülejooksikuid.