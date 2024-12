RAINER SAKS Venemaa saadab naisvangid Donbassi rindele

Korea Vabariigi president tegi televisiooni otse-eetris pöördumise rahva poole ja kuulutas välja erakorralise sõjaseisukorra. Ta põhjendas oma vajadusega kaitsta riigi konstitutsioonilist korda Põhja-Koreast lähtuva ohu vastu. Presidendi seletuse kohaselt üritab parlamendi opositsioon blokeerida valitsuse tööd ning see on seotud Põhja-Korea püüdlustega. Parlamendis on opositsioon blokeerimas järgmise aasta eelarve vastu võtmist ja presidendi avalik kuvand on viimaste kuudega omajagu nõrgenenud. Parlament presidendi ja armee survele ei allunud ning president tühistas sõjaseisukorra. Sisepoliitiline kriis ei ole veel kaugeltki lõppenud ning selle järelmitega tegeletakse Korea Vabariigis veel pikka aega. Ukrainale relvade tarnimise või muu sõjalise toetuse andmine jäetakse kõrvale ja Venemaa ning Põhja-Korea saavad juurde ruumi sõjalise abi suurendamiseks Venemaale.