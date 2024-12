Hayat Tahrir al-Sham grupp on Aleppo ümbruses pidanud madalama intensiivusega lahinguid kogu 2024. aasta jooksul. Süüria valitsusvägede positsioonide tulistamine Aleppo provintsis 1. jaanuaril 2024. (AFP)

Süürias on taas puhkenud kodusõja lahingud, mis peamiselt käivad suurlinna Aleppo lähistel. Kes on lahinguid alustanud opositsioon ja kellele see kasulik võis olla, kirjutab Postimehe ja Sisekaitseakadeemia julgeolekuekspert Erkki Koort.