UNO AINSOO Ettepanek, kuidas peaminister saaks teada tegelikust elust Eestimaal

Kuigi asjalike, mõelda suutvate helistajate protsent on üsna väike (enamik on nn Delfi kommentaatorid), on nende kõnedes lisaks murele meie riigi pärast ka üsnagi tähelepanuväärseid ettepanekuid. Et mida saaks teha paremini, loogilisemalt. Oma lihtsameelsuses arvatakse aga, et ettepanekud jõuavad ka kutsutute-seatuteni. Paraku hüüdja hääleks need jäävad. Ehk siis kõned jäävad saate salvestusse vaid. On selge, et ei peaminister ega tema jüngrid neid saateid ei kuula. Ei otse ega takkajärele. Nii ei saadagi teada olukorrast otse riigist ja piirdutakse vaid nõunike tehtud memodega. Ja noorte, elu veel vähe kogenud, kuid piisavalt hästi juba oma elu elavate nõunike (korralik palk jm) autode raadiotes vaevalt Vikerraadio stampkanal on.