GERRY KONNOV Sotside poliitiline Vene rulett on pöördunud nende enda vastu!

Kuna järgmised KOVi valimised on juba järgmisel aastal, on Venemaa agressioon Ukrainasse loonud olukorra, kus ei soovita, et agressorriikide kodanikud saaksid Eesti asjades kaasa rääkida. Isamaa soovile, et Eestis saaks hääletada vaid Eesti Vabariigi ja ELi kodanikud, hakkasid kohe vastu töötama sotsiaaldemokraadid. Aga miks?

Seega paneme siis alguses lihtsatesse arvudesse, kui suur see probleem Eestis on ja miks see teema meid üldse puudutab. Vaadates 2021. aasta KOVi valimiste statistikat, oli Eestis 72 000 Vene ja Valgevene kodakondsusega elanikku, kellel oli õigus käia valimas. Lisaks halli passiga veel 57 319 valijat. Seega on kokku selliseid kodanikke hetkel 129 319 inimest. 2021. aasta KOVi valimistel oli valimisõiguslikke inimesi Eestis 1 074 046 ehk hetkel valimisõigusest ära jäetavate inimeste osakaal oli siis ümardatult 12 protsenti. Ei tundu palju, kuid Eestis on ka piirkondi, kus teise riigi kodanike ja halli passi omanike osakaal on 25–44 protsenti, peamiselt Ida-Virumaal.