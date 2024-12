Mina Eestis lugesin aga Postimehest pealkirja «Euroopa tulevik on tume(danahaline)». See on kokkuvõte Neeme Raua intervjuust Bolti juhi Markus Villiguga. Villig ütleb, et tema meelest on vananeval Euroopal kaks valikut. Robotiseerimine – selle kiiruse suhtes on ettevõtja kahtlev. Teine võimalus on tema sõnul tõenäolisem: «Meil on ikkagi vaja kümneid miljoneid inimesi sisse tuua ja Aafrika on selgelt see koht, kust nad tulevad, sest seal lihtsalt inimesed varsti enam ei saa elada ja seal on just noor elanikkond.».