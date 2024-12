Olulisemad Ukrainale üle antavad relvasüsteemid on kaks õhutõrje süsteemi IRIS-t, tankid Leopard 1A5, jalaväe lahingumasinad M84 ja M80, soomukeid ning laskemoona ja ründedroone. Kõik need relvasüsteemid on uudistes viimastel nädalatel ühel või teisel viisil juba esinenud, kuid ühte paketti koondatuna jätab kõik veelgi mõjusama mulje. Kogu abi lubatakse üle anda veel käesoleva aasta jooksul ning Ukraina peaks saama nendega relvastada vähemasti kahe brigaadi jagu üksuseid. Saksamaa kantsler teatas, et Saksamaa on kokku andnud Ukrainale 28 miljardi euro ulatuses sõjalist abi, mis on kahtlemata ülimalt oluline panus Ukraina kaitsejõudude võimekusse Vene armeed nii pika aja vältel tagasi tõrjuda.