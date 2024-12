JUHTKIRI Vereohvreid tuleb vältida

Muidugi tuleb Gruusia kriis ja potentsiaalne – Postimees loodab, et see nii ei lähe – Euroopa Liidu kuri nägu kasuks Moskvale. Ent Moskvalgi ei pruugi olla piisavalt jõudu, et korrata Ukraina 2014. aasta stsenaariumi, mil okupeeriti ja annekteeriti Krimm. Sest Venemaa ressursid on kulutatud Ukraina peale, seda näitavad ka sündmused Süürias, kust Vene vägesid on välja viidud ja kus mässulised on Süüria valitsusvägedelt alasid tagasi vallutanud.