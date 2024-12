MART RAUDSAAR Onupojapoliitika Ameerika moodi

Võimalik, et lugejad mäletavad episoode Eesti poliitikast, kus üks või teine poliitik väitis end midagi tegevat valijate tungival survel. Enamasti on valijate mõjul muudetud seisukohti või on otsustatud viimaks ikkagi kandideerida, ehkki varasemalt lubati seda mitte teha, kirjutab Postimehe arvamustoimetuse juhataja Mart Raudsaar.