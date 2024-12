OTT LUMI Eesti – kestlik kahaneja või hoopiski kannataja?

Praktilises elus hakkasid tekkima erinevad EL tasaarengu doktriini kehastused ca 15 aastat tagasi, mis Eesti kontekstis on olnud ennekõike Euroopa Liidu kliimapoliitika väljendused, millesse lõviosa Eesti ettevõtjaskonnast on suhtunud talupoegliku skepsisega, aga mida Eesti bürokraadid on implementeerinud selgelt agaramalt kui vana Euroopa. Veidi hiljem selgus, et Eesti poliitikud on olnud pigem kaasajooksikud, ammugi mitte eestvedajad. Üldiselt võiks ju öelda, et tühja sellest, elame üle, kuid väikeste ühiskondade puhul võib taoline praktika minna päris kalliks. Mitte, et suured veel rohkem maksma ei peaks, vaid et väikestel on paratamatult neid rasvavarusid suhteliselt vähem, mille arvelt samme tagasi astuda ja tehtu maha kanda. Võiks eeldada, et ametnikud võtavad sama tõsiselt Von der Leyenile Budapesti viimasel ülemkogul valitsusjuhtide poolt ettepandud nõuet lihtsustada Green Dealiga kaasnevat bürokraatiat.