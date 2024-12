ERKKI BAHOVSKI Maidan 2.0 Gruusias

Ei pea olema just superanalüütik, et tõmmata paralleele Ukraina 2013.–2014. aasta Maidani ja Gruusia praeguste sündmuste vahele. Meenutagem: 2013. aasta lõpus keeldus Ukraina toonane president Viktor Janukovõtš allkirjastamast Ukraina assotsiatsioonilepingut Euroopa Liiduga (Vladimir Putini helde toetuse tõttu mõistagi). Edasist me teame: Maidani protestid, Janukovõtsi põgenemine Venemaale, Krimmi okupeerimine ja annekteerimine Venemaa poolt ja kaheksa aastat hiljem Vene täiemahuline invasioon Ukrainasse.