Raimond Pihlap Kas KOV saab midagi teha sündimuskrahhi pidurdamiseks?

Siseministeeriumi igakuine sündide arvu pressiteade on võrdlemisi sünge lugemine. Sel kuul anti teada, et oktoobris sündis Valgamaal ainult viis last. See paneb küsima, et kui riigi keskvalitsus on otsustanud rahvastikupoliitikaga mitte tegeleda, siis kas kohalikel omavalitsustel on võimalus ise midagi ette võtta, arutleb Elva vallavolikogu liige Raimond Pihlap (Isamaa).