Raul Eamets Järgmise aasta majanduse märksõnad on ebakindlus ja määramatus

Kui eeldada, et aasta kokkuvõttes jääb majanduslangus -1 protsendi tasemele, nagu Eesti Pank on prognoosinud, tähendaks see, et neljandas kvartalis on vaja majanduskasvu, vähemalt 1,2 protsenti (võrreldes kolmanda kvartaliga). Kuigi see pole võimatu, tundub see hetkel pigem ebatõenäoline. Tarbijate kindlustunne on jätkuvalt madal, ilmselt üks Euroopa madalamaid, ning ettevõtete investeerimisaktiivsus on samuti tagasihoidlik. Suured valdkonnad, nagu tööstus ja ehitus, pigem kiratsevad. Kolmandas kvartalis andsid just need valdkonnad suurima panuse majanduslangusesse. Hetkeseisu vaadates julgen arvata, et majanduslangus tuleb sel aastal suurem kui prognoositud, jäädes tõenäoliselt -1,0 kuni -1,5 protsendi vahele.