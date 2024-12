RAINER SAKS Venemaa valitsus on Süürias hakanud vastu võtma otsustavaid samme

GUR andmetel määrati uueks Vene vägede juhatajaks kindralpolkovnik Aleksander Tšaiko, kes on aastatel 2017-2019 juba juhtinud Vene üksuseid Süürias. GUR väitel on Vene mereväe baasi Tartusi sadamas Süürias saabunud ka Vene mereväe juhtaja admiral Aleksander Moiseejev. Võib öelda, et need sammud annavad aimu Venemaa valitsuse vägagi otsustavast suhtumisest Süürias toimuvasse.