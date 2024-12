Juhtkiri Lubadus on täitmiseks

Segane aeg Narva poliitikas ilmselt jätkub, sest, esiteks, aeg on seal alati olnud segane, ja teiseks, laupäeval peale jäänud Tootsi ülekaal on väga napp. Umbusalduse läbiminemiseks oleks selle poolt pidanud hääletama vaid üks linnavolinik rohkem.

Narva on meie suurima maletaja Paul Kerese kodulinn. Paistab, et taas linnapeaks pürginud Katri Raik läks seal mängima stiilis, mida ta nii hästi ei valda kui kõik need paadunud munitsipaalpoliitikud, minnes välja malendite kahimise peale. Narva poliitilise male eripäraks on aga see, et iga malend võib suvalisel hetkel värvi vahetada, mis muudab kahimise iseäranis riskantseks tegevuseks.