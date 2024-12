Hubert Kahn Teadus tunnistab usku loojasse – Jumalasse

Samal ajal on loomariigi kõige arenenumal loomal šimpansil see keskmiselt 400 kuupsentimeetrit. Kui aju- ja kehamassi vahelise suhte entsefalisatsioonikordaja on inimesel 1,0, siis šimpansil on see 0,3. Lisaks sellele on tänapäeva inimesel hästi arenenud eessagar, aju pind kurruline ja aju pealispinda katva närvirakkuderikka hallolluse kihi pindala (1470 – 1670 kuupsentimeetrit) on inimahvide omast oluliselt suurem. Hallolluse all asuvas nn valgeaines leiab aset miljardite närvirakkude kiudude -harude põimumine, kus sünapsitesüsteemi vahendusel toimub närviimpulsside edastamine. Tänu ajustruktuuride koostööle toimub siin välis- ja sisekeskkonnast saabuva informatsiooni tajumine, teadmiste ja kogemuste sisestamine mällu, mõtlemine, otsuste langetamine ja muudki.