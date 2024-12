Oli 29. märts 1872. Kui kirjanik jõudis ühe jutustuse kohani, kus oli lause «Külalised kogunesid suvemajja...», tekkis Tolstoil mõte kasutada seda lauset ja arendada edasi oma süžee sellest lausest. Tolstoi istus töölaua taha ja pani kirja oma romaani esimesed laused. Need kõlasid nii: «Kõik õnnelikud perekonnad on üksteise sarnased, iga õnnetu perekond on isemoodi õnnetu. Oblonskite kodus läks kõik segi.» Oma romaani lõpetas Tolstoi nelja aasta pärast.

Kui vaadata praegust olukorda Venemaal, riigis, mis on juba ammu kuulutanud ennast sellise sotsiaalpsühholoogilise ja sotsiaaldemograafilise nähtuse nagu Russki mir kandjaks, tekkis mul vägisi mõte, et selles Vene maailmas ehk «kodus» on kõik veel lootusetumalt segi kui 19. sajandi kirjandusklassiku tuntud teoses. Venemaa praegune valitseja on oma tegutsemisega nii välis- kui sisepoliitikas toetunud alati Venemaa tuntud arhetüüpidele. Ta on üritanud neid Vene maailmale omaseid arhetüüpe rakendada tema poolt aetava agressiivse välispoliitika õigustamiseks, nimetades seda hoopis õigluse eest võitlemiseks ja Vene maailma kaitseks.