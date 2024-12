HANNES TOOMSALU Venemaa majandus on halvas seisus, kuid peab sõjale vastu

Teada ju on, et majandus võidab sõjad ja sõjavägi võidab üksnes lahinguid. Seega on lootust, et Venemaa on kaotamas. PS! Meie poliitikud peavad majanduse rolli sõjas iga otsuse puhul meeles pidama! Tagasi tulles aga rubla juurde, siis dollari eest sai eile pealelõunal juba 114 rubla või ühe GAZPROMi aktsia. Rubladega pole midagi teha, aga äkki peaks tuhatkond aktsiat ostma? Venemaal naftat arvatavalt on ja küll see aktsia taas hinda tõuseb. Või äkki pole ka? Sest miks nad muidu Ukraina Musta mere akvatooriumi nafta- ja gaasileiukohti tahavad endale saada. Sotsiaalmeediale aga tuleb külma vett kaela valada – sõda see Venemaa rubla ja aktsiahindade langus ei lõpeta. Endise Riigiduuma saadiku Gennadi Gudkovi sõnul on Venemaa piisavalt rikas, et veel kümme aastat jätkata. Ootused, et 2025. aasta veebruariks muutub majanduslik surve kriitiliseks ja sunnib Kremlit läbirääkimisi pidama, tunduvad seega ennatlikud.