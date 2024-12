MATI RAIDMA Vaba olemise hind on kõrge ning hinnaalandust siin ei ole

Riigipöördekatset ehk nn detsembrimässu planeeriti Moskvas pikalt ja tuleb tunnistada mitte väheste eestlaste osavõtul. Eesmärgiks oli kukutada iseseisev Eesti riik ja ühendada Nõukogude Liiduga. Vastupanus hukkusid kümned Eesti riigi vabaduse eest seisjad – sõjakooli kadetid, kaitseväe ohvitserid, politseinikud ja riigiametnikud. Täna on õige hetk neile Eesti vabaduse päästnud vapratele tegudele mõelda ja langenuid mälestada. Kuid mõelda ka sellele, et vabadus ei ole kunagi midagi, mis on iseeneslik. Vaba olemise hind on kõrge ning hinnaalandust siin ei ole, ega tule.