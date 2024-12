TARMO PIKNER 1. detsembri püssipaugud kajavad tänini Kremli kelladena

Targad inimesed on öelnud, et kõik muutub, kõik areneb. Ometi esineb inimeste maailmas ka muutumatuid nähtusi. Üheks neist on Kremli kellade kaja, olgu seal kellameheks Ivan Julm, Lenin, Stalin või Putin. Kui võtta kuuldavale Kremli kella kõla 1. detsembril 1924, siis kajab see samamoodi täna, sada aastat hiljem. Ja see ei ole meeliülendav kõla, kirjutab kolumnist Tarmo Pikner.