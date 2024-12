RAINER SAKS Ukrainlaste droonid tabasid Krimmis olulisi sõjalisi objekte

Seega jätkub Vene armee õhukaitse võime hävitamine. Vene armee on viimastel kuudel hakanud Krimmi uuesti kasutama Ukraina linnadele drooni ja raketirünnakute korraldamiseks ning seirevõime hävitamine kindlasti raskendab uute rünnakute läbi viimist. GUR poolt edastatud teade viitab, et rünnakud radaritele viidi läbi droonidega.

Süürias on olukord väga muutlik. Assadi režiimi väed jätsid maha ka Hama linna ning taandusid Homsi piirkonda. Hiljem suudeti ümber grupeeruda ja hõivata linn uuesti pea täielikult oma kontrolli alla. Linna sisenenud kergelt relvastatud opositsiooni võitlejad taandusid linna põhjaservale. Ilmselt kavatseb valitsusarmee esialgu keskenduda Homsi kaitsele, et takistada opositsiooni liikumist Damaskuseni ja Vahemere rannikule. Näib, et valitsusväed suudavad nüüd ennast koguda ning ilma vastupanuta opositsiooni üksused enam lõuna suunas liikuda ei saa. Vähesemal määral on kiire edenemine võimalik ida suunas, eriti juhul, kui kurdide kontrollitud väed jätkavad uute alade hõivamist Süüria idaosas. Vene väed ilmsesti koonduvad rannikupiirkonna baaside Latakia ja Tartusi kaitsele. Kuna meritsi on Vene armeel keeruline suuremat toetust kohale toimetada, on lennuväe baas erakordselt olulise tähendusega.