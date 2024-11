Nimelt kuulutas Putin veaks USA 2019. aasta otsuse lahkuda lühi- ja keskmaarakettide piiramise lepingust, mille Ronald Reagan ja Mihhail Gorbatšov olid allkirjastanud veel 1988. aastal. Iva oli mõistagi selles, et 2019. aastal tegi vastava otsuse president Donald Trump, kes uuesti Valgesse Majja asumise eel on korduvalt lubanud, et lahendab Ukraina sõja 24 tunniga.