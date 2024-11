RAINER SAKS Kaotus Süürias paneb Vene valitsuse surve alla. Propaganda tegi aga vea

Süüria presidendi Bashar Assadi valitsus on alates 2015. aastast toetunud väga olulisel määral Vene armeele. Eriti oluline on olnud Vene lennuväe tegevus, mis on taganud sõjalise ülekaalu Assadi valitsusele. Oluline on olnud ka Vene maavägede toetus. Praegune valitsusvägede võrdlemisi kiire taandumine Süüria põhjaosast paneb Venemaa poliitilise juhtkonna ja väejuhatuse väga tugeva surve alla. Assadi võimu säilitamiseks oleks kindlasti vaja saata Süüriasse lisavägesid.