NÄDALA VASTAJA Aasta kodanik Iti Aavik teab, et kõike ei peagi ise tegema

Minul läheb hästi. Hetkel on väga töine, käimas on annetustalgud ning Carolin Illenzeeri Fondiga soovime leida juurde püsiannetajaid. Arengukoostöö Ümarlauas on käimas põnev projekt meediapädevuse teemadel, kus on kaasatud Armeenia, Ukraina ja Rootsi partnerid. Väga põnev on, et meie Ukraina partner on loomas matemaatilist mudelit valeuudiste tuvastamiseks.