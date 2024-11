JUHTKIRI Meie võimalused majanduskasvuks

Õnneks pole meil olnud samasugust uppumise tunnet nagu 2007–2009 majanduskriisis. Kriisi viimasel aastal näiteks kahanes meie majandus peaaegu 15 protsenti, valitses suur tööpuudus ning paljud ettevõtted lõpetasid pankrotiga. Sellega positiivne võrdlus ka piirdub. Praegune pikaajaline majanduslangus tundub põlvedeni jääsupis kahlamisena, mis veel ei tapa, kuid on kestnud kaua ja on muutunud väga väsitavaks. Paljudel ettevõtetel ja kodumajapidamistel on raske, sest rahandusministeeriumi korduvalt prognoositud ja oodatud majandustõusu ei tule ega tule.

Miks me siis veel kuivale kaldale pole jõudnud? Laias laastus on siin kolm põhjust. Esiteks, Eesti majandus on väike ning sõltub palju maailmamajanduse olukorrast, eeskätt meie eksportturgude seisust. Meie jaoks olulise Saksamaa majanduses on suured probleemid, mis on tingitud muu hulgas odava energia kadumisest (Vene gaasi impordi lõppemine ning tuumajaamade sulgemine) ja ambitsioonikast rohepöörde projektist, mis on koos vähendanud riigi konkurentsivõimet. Ka Rootsi majanduses on rasked ajad.