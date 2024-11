Elu Eestis võib vaadata mitmest otsast – inimesed on muidugi pettunud hindade jätkuvast kasvust, millele palgakasv leevendust ei anna, majanduslik ebakindlus riisub hingerahu ning sõjaka idanaabri õelusel ja sõjapidamise isul ei paista ka lõppu tulevat, mis loomulikult meiegi elu mõjutab. Teisest otsast jälle – rahulolematust pole nii palju kui eelmisel aastal, kui opositsioon püstitas riigikogus obstruktsiooni rekordeid või kui varem püüdsid protestimeelsed tähelepanu miitinguid korraldades ja autodega ringi paarutades. Meid ei ahista enam koroonalaadne pandeemia ning tundub, et maailm on meile taas avatud. Kui poleks aga seda sõda!