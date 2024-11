NÄDALA NÄGU Võimukas kriisihaldur käärib käised üles

Seekord tööd alustades on juba ette selge, et ELi ees seisev probleemikuhi pigem kasvab. Hing on vaja sisse puhuda tühikäigul kulgevale majandusele, tarvis on kindlustada oma positsiooni eeldatavas kaubandussõjas USA ja Hiinaga, leida lahendused julgeolekumuredele ja raha kaitsetööstuse edendamiseks, valmistuda hulga uute liikmete vastuvõtmiseks ning nuputada välja, kuidas täita uut pikaajalist eelarvet aastateks 2028–2034, sest riikide panus ei vasta juba ammu enam ELile seatud ootustele.